Roma-Braga | ore 21 00 | le probabili formazioni

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo lo 0-2 conquistato all'andata, lasi prepara per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Zagabria - Krasnodar Leicester - Slavia Praga Leverkusen - Young Boys Manchester United - Real Sociedad Milan - Stella Rossa Psv - OlympiakosComments commentsSi gioca questa sera il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra. All'andata la squadra giallorossa si era imposta all'Estádio Municipal per 2 - 0 grazie alle reti di Dzeko e Borja Mayoral. Un risultato che sulla carta mette la squadra di Fonseca ...Sono tre i diffidati giallorossi prima di Roma-Braga e in vista degli eventuali ottavi di finale di Europa League che dopo il risultato dell’andata in terra portoghese sembrano francamente quasi una f ...Roma-Braga, il programma e i telecronisti su Sky Sport del match del ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021 ...