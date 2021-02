Roma-Braga oggi | Europa League | orario | tv | streaming | programma | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo lo splendido 2-0 esterno, latorna in campo nell’di calcio 2021, per affrontare nuovamente i portoghesi dello Sportingnella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale, per proseguire il cammino nella seconda competizione più importante dello sport del pallone. Il match si svolgerà dunque quest’, giovedì 25 febbraio 2021, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, che detiene i diritti della manifestazione, precisamente sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, ma anche in, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.calcio 2021 Giovedì 25 febbraio 2021 Ore 21 ...