SkySport : ??? ROMA-BRAGA 3-1 Risultato finale ? ? #Dzeko (24’) ? #Perez (75’) ? aut. #Cristante (88’) ? #Mayoral (90+1’) ? Eu… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - sportli26181512 : Roma-Braga, le pagelle: Veretout sa fare tutto, 7. Pellegrini, il rigore pesa, 5,5: Roma-Braga, le pagelle: Veretou… - fpa82 : RT @SkySport: ??? ROMA-BRAGA 3-1 Risultato finale ? ? #Dzeko (24’) ? #Perez (75’) ? aut. #Cristante (88’) ? #Mayoral (90+1’) ? Europa Leagu… -

Con questa rete Dzeko raggiunge la doppia cifra di gol tra campionato e coppe in ciascuna delle sei stagioni disputate con la maglia della Roma e soprattutto diventa con 29 reti il giallorosso con ...La Roma si qualifica senza problemi agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, forti del 2-0 conquistato in trasferta, battono 3-1 il ...Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha affidato ad Instagram i suoi pensieri dopo la vittoria dei capitolini sul Braga: "Peccato per il rigore, ma l'importante era il passaggio del turno! ...