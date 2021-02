Roma-Braga, Fonseca: “Buona partita. Dzeko? Sembra non grave, domani vediamo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Abbiamo giocato una Buona partita. Ci interessava la vittoria e la gestione dei calciatori in vista dei prossimi impegni. L’infortunio di Dzeko? Non credo sia un problema grave ma domani valuteremo”. Lo ha detto il tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo la vittoria per 3-1 sul Braga che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League. L’emergenza infortunati ha costretto l’allenatore portoghese a cambiare diversi calciatori nello scacchiere tattico, su tutti Karsdorp e Veretout schierati rispettivamente difensore centrale e quinto di destra: “L’atteggiamento è importante – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Mi piace quando i calciatori si sacrificano per la squadra. Oggi c’è stato rispetto per una squadra forte e ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Abbiamo giocato una. Ci interessava la vittoria e la gestione dei calciatori in vista dei prossimi impegni. L’infortunio di? Non credo sia un problemamavaluteremo”. Lo ha detto il tecnico dellaPaulodopo la vittoria per 3-1 sulche ha permesso ai giallorossi di qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League. L’emergenza infortunati ha costretto l’allenatore portoghese a cambiare diversi calciatori nello scacchiere tattico, su tutti Karsdorp e Veretout schierati rispettivamente difensore centrale e quinto di destra: “L’atteggiamento è importante – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Mi piace quando i calciatori si sacrificano per la squadra. Oggi c’è stato rispetto per una squadra forte e ...

Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - RSIsport : ? Il Milan e la Roma hanno superato i sedicesimi di finale di Europa League grazie rispettivamente al pareggio per… - P_Rocchetti87 : RT @LAROMA24: ?? Fastidio all'adduttore sinistro per #Dzeko: da valutare in vista della sfida contro il #Milan #EuropaLeague #RomaBraga ??… - LAROMA24 : ?? Fastidio all'adduttore sinistro per #Dzeko: da valutare in vista della sfida contro il #Milan #EuropaLeague… -