Roma | addio a Carlo Bologna | morto il leader dei tassisti della Capitale | organizzò la rivolta pre - giubileo

angiuoniluigi : RT @repubblica: Catricalà, il potere dietro le quinte. Addio all’avvocato del Palazzo: Ex presidente Antitrust e al governo con il Cavalier… - gianAnt48908531 : Addio reddito di cittadinanza, arriva la stretta di Draghi | Roma - Dalla_SerieA : L'addio a Gresini, le ultime su Lazio-Bayern e le parole di Totti: le notizie - - nocchi_rita : RT @esteemportugal: Lady Gaga è arrivata a Roma, è iniziata la sua campagna elettorale. Addio Virginia Raggi. - Giovannaconfal6 : RT @repubblica: Catricalà, il potere dietro le quinte. Addio all’avvocato del Palazzo: Ex presidente Antitrust e al governo con il Cavalier… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio

AsRomaLive.it

Quelle delle adunate in piazza Venezia e delle 'marce su' per dire no alla rivoluzione Tocci per riorganizzare il servizio taxi durante l'Anno Santo o contro le 'lenzuolate' del decreto Bersani -...Quelle delle adunate in piazza Venezia e delle 'marce su' per dire no alla rivoluzione Tocci per riorganizzare il servizio taxi durante l'Anno Santo o contro le 'lenzuolate' del decreto Bersani -...Ore 9.25: i feretri di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci sono appena arrivati davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Rai1 trasmette la cerimonia dalle ore 9.20 alle 11- a c ...E’ il giorno dell’addio a Vittorio Iacovacci e Luca Attanasio. Alle 9,30, nella basilica romana di Santa Maria degli Angeli, si svolgeranno i funerali di Stato dell’ambasciatore ...