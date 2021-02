Ritrovati sei cavalli rubati: una denuncia e sanzioni per 100mila euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri di Bracciano, unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Manziana, hanno proceduto al controllo di ben 97 cavalli tenuti allo stato brado nel vasto terreno comunemente denominato “Quarto Militare”, all’esito del quale sono stati Ritrovati sei cavalli rubati. I militari, impegnati tutto il giorno per le evidenti difficolta’ derivanti dalla necessita’ di controllare un numero cosi’ cospicuo di equini, peraltro lasciati liberi in un terreno di quasi 400 ettari, all’esito del servizio hanno denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione il titolare dell’allevamento, un 65enne del posto con precedenti specifici, risultato in possesso di cavalli rubati e di un numero ingente di dubbia provenienza, in violazione delle norme in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri di Bracciano, unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Manziana, hanno proceduto al controllo di ben 97tenuti allo stato brado nel vasto terreno comunemente denominato “Quarto Militare”, all’esito del quale sono statisei. I militari, impegnati tutto il giorno per le evidenti difficolta’ derivanti dalla necessita’ di controllare un numero cosi’ cospicuo di equini, peraltro lasciati liberi in un terreno di quasi 400 ettari, all’esito del servizio hannoto a piede libero con l’accusa di ricettazione il titolare dell’allevamento, un 65enne del posto con precedenti specifici, risultato in possesso die di un numero ingente di dubbia provenienza, in violazione delle norme in ...

