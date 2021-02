Riot Games annuncia un nuovo torneo VALORANT (Di giovedì 25 febbraio 2021) Praticamente da quando è nato VALORANT, nel 2020, non si è perso tempo nell’irrompere nella scena degli sparatutto tra competitivo e non. Negli Esport soprattutto, ha quasi monopolizzato la scena con il torneo First Strike, Ignition Series e Champions Tour. Mentre il gioco entra nel suo secondo anno completo e il Champions Tour affronta il secondo mese del suo calendario di eventi di un anno, Riot Games celebra la diversità della sua base di giocatori con un torneo rivolto specificamente ai giocatori emarginati. Introducing #VCTGameChangers: a new program creating new opportunities and exposure for women and other marginalized genders within VALORANT esports. pic.twitter.com/oFhV6Ba2a9 — VALORANT Champions Tour (@VALORANTEsports) February 23, ... Leggi su esports247 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Praticamente da quando è nato, nel 2020, non si è perso tempo nell’irrompere nella scena degli sparatutto tra competitivo e non. Negli Esport soprattutto, ha quasi monopolizzato la scena con ilFirst Strike, Ignition Series e Champions Tour. Mentre il gioco entra nel suo secondo anno completo e il Champions Tour affronta il secondo mese del suo calendario di eventi di un anno,celebra la diversità della sua base di giocatori con unrivolto specificamente ai giocatori emarginati. Introducing #VCTGameChangers: a new program creating new opportunities and exposure for women and other marginalized genders withinesports. pic.twitter.com/oFhV6Ba2a9 —Champions Tour (@Esports) February 23, ...

