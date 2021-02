Riders, Procura di Milano: vanno subito assunti dalle aziende di food delivery (Di giovedì 25 febbraio 2021) Riders, Procura di Milano: vanno assunti dalle aziende di food delivery I Riders, ossia i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, debbono poter contare su un contratto di lavoro parasubordinato perchè come afferma la Procura di Milano, non sono “schiavi ma cittadini, vanno assunti 60mila rider”. L’indagine era iniziata a Milano nel luglio del 2019, a partire da incidenti stradali in cui si sono trovati coinvolti i Riders. Ma piano piano, questa inchiesta si è ampliata, tanto che oggi gli inquirenti possono inquadrare nel dettaglio un’organizzazione del lavoro dei Riders, che – in non ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021)didi, ossia i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, debbono poter contare su un contratto di lavoro parasubordinato perchè come afferma ladi, non sono “schiavi ma cittadini,60mila rider”. L’indagine era iniziata anel luglio del 2019, a partire da incidenti stradali in cui si sono trovati coinvolti i. Ma piano piano, questa inchiesta si è ampliata, tanto che oggi gli inquirenti possono inquadrare nel dettaglio un’organizzazione del lavoro dei, che – in non ...

Ultime Notizie dalla rete : Riders Procura Milano, maxi inchiesta sui rider: "60mila lavoratori vanno assunti" ...conferenza stampa indetta per fare il punto della "prima fase" delle indagini milanesi sui riders ... La Procura milanese nell'indagine sui rider che si è estesa a livello nazionale ha indagato 6 persone,...

I pm di Milano: “I rider sono lavoratori subordinati, non schiavi ma cittadini Il Fatto Quotidiano "I riders non sono lavoratori autonomi" È destinata a cambiare radicalmente il mondo delle consegne di cibo a domicilio la decisione della procura del lavoro di Milano che ha ordinato alle maggiori società che si occupano di delivery di con ...

Riders e shoppers: cambia tutto nel delivery, rivoluzione sulla gig economy “I riders impiegati per la consegna di pasti sono a tutti gli effetti lavoratori subordinati”. La Procura di Milano spinge verso la regolamentazione ...

