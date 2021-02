Ricordate Ela Weber? Clamorosa | la Sellerona di Bonolis torna dalla Clerici | come è oggi a 54 anni | Guarda

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Elaè stata ospite di Antonellanella puntata di È sempre mezzogiorno di, giovedì 25 febbraio. Laha parlato, tra le altre cose, della sua vita lontano dai riflettori: da circa quindicivive infatti sul lago di Bracciano con il marito. Commentando la sua scelta, Antonellale ha detto: “Potrebbe arrivare qualche occasione per te perre in tv”. "Anche no!ho risposto solo perchè mi hai chiamato tu", la replica immediata della tedesca. Durante il collegamento Elaha poi ricordato con Antonellal'edizione di Domenica In 2001/2002, nella quale entrambe erano alla conduzione con Carlo Conti e Mara Venier. "Ela ci coccolava tutti portando sempre del cibo. ...

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici spiega in diretta: "Invito persone alle quali sono molto legata" Si è aperta con una lunga chiacchierata con Ela ...Ela Weber è una cara amica di Antonella Clerici ed è solo per questo che ha accettato di collegarsi dalla sua cucina, da casa sua con E' sempre mezzogiorno (foto). E' da tanti anni che non vediamo la ...