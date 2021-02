Riaprono i musei | porte aperte alla cultura

HankHC91 : RT @fedegiannini1: A #Palermo i musei riaprono e c'è questa grande mostra sul #Mediterraneo, dai naufragi antichi al dramma dei #migranti d… - HankHC91 : RT @fedegiannini1: Aprire i luoghi della #cultura è 'necessità non più rimandabile'. Lo dice l'assessore alla cultura del @ComuneMI Filippo… - FinestreArte : RT @fedegiannini1: Aprire i luoghi della #cultura è 'necessità non più rimandabile'. Lo dice l'assessore alla cultura del @ComuneMI Filippo… - FinestreArte : RT @fedegiannini1: A #Palermo i musei riaprono e c'è questa grande mostra sul #Mediterraneo, dai naufragi antichi al dramma dei #migranti d… - fedegiannini1 : Aprire i luoghi della #cultura è 'necessità non più rimandabile'. Lo dice l'assessore alla cultura del @ComuneMI Fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono musei

Segui il Digital Panel condotto dal diretto de IL GIORNO Sandro Neri, ospiti Vittorio Sgarbi, Eike Schmidt e Stéphane Vergere luoghi di culturadopo marzo 'Stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura . Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il Cts per far in modo che, ..."Il Paese ha certamente aree dove il virus sta correndo forte, ma anche zone a minore rischio. Quindi perché non applicare le zone “gialla, arancione e rossa” dove ce ne è assoluto bisogno e non a int ...In Canton Ticino, come in tutta la Svizzera, lunedì 1° marzo potranno riaprire i negozi, i musei e le sale di lettura delle biblioteche e gli impianti sportivi per l’attività all’aperto, le aree ester ...