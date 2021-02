Rende Romito al Master Unical | il ruolo della fonetica forense è fondamentale

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Luciano, Professore all’UniversitàCalabria e Direttore del Laboratorio didell’ateneo, ha tenuto una lezione dal titolo: “La linguisticanei processi di Intelligence. Analisi, valutazioni e possibili previsioni” durante ilin Intelligence dell’UniversitàCalabria, diretto da Mario Caligiuri. Lucianoparlando di comunicazione ha affermato che “durante una conversazione le parole non sono la parte più importante per una corretta comprensione; non bisogna infatti dimenticare tutti i parametri del linguaggio non verbale ma anche le informazioni relative al sesso, all’emozione all’intenzione ecc. veicolate contemporaneamente alle parole nello stesso canale acustico. Per compre bene l’informazione ...