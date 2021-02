Relazione DIA | nel Sannio stabile presenza criminale | ecco la mappa dei clan a Benevento e in provincia

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Diverse sono le aggregazioni criminali di tipo camorristico maggiormente presenti nei Comunidelle Valli Caudina e Telesina, zone ritenute, con il capoluogo, economicamente più produttive e per questo più appetibili“. Si apre così lasemestrale della Direzione Investigativa Antimafia, relativa al periodo gennaio – giugno 2020, per ciò che concerne la situazione indi. Dallasi evince come ladicamorristici sia stabilmente radicata nel capoluogo, nella Valle Caudina e nel Telesino. Per ciò che riguarda“si registra una rinnovata operatività di gruppi riconducibili aiSPARANDEO e PAGNOZZI, ben strutturati ed egemoni sia nel controllo del traffico di ...

In data 24 febbraio 2021, è stata trasmessa dal Ministro dell'Interno Lamorgese alla Camera dei Deputati la relazione della DIA sul primo semestre del 2020, periodo caratterizzato dall' emergenza sanitaria e dai correlati effetti devastanti sul piano economico e sociale, cui si è dedicata un'altrettanta ...E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ultima relazione semestrale della DIA, sulla base dei dati Ismea. La criminalità " sottolinea la Coldiretti " è arrivata a controllare cinquemila ...
16:53:41 "La relazione semestrale della Dia conferma quello che finora era un forte sospetto. L'emergenza sanitaria si accompagna a quella economica lasciando così ampio spazio al cd. "welfare crimina ...