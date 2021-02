«Reimagine», emozioni forti nel corto che cambia la prospettiva sul valore della ricerca scientifica (Di giovedì 25 febbraio 2021) Come spiegare l’importanza della Ricerca scientifica? Raccontando storie ad alto contenuto emotivo. Storie che non si discostano da ciò che si compie tutti i giorni all’interno di un laboratorio farmaceutico, per esempio. Storie di vite comuni, ricche di emozioni, passioni, speranze. Storie solo all’apparenza impossibili. Come quella che racconta «Reimagine», il cortometraggio nato dalla collaborazione tra l’azienda farmaceutica Novartis e la società di produzione One More Time, sceneggiato da Giulio Mastromauro, affidato alla regia di Gianluca Mangiasciutti e interpretato da un cast di alto livello, tra cui Federico Ielapi, Rocío Muñoz Morales e Brenno Placido. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Come spiegare l’importanza della Ricerca scientifica? Raccontando storie ad alto contenuto emotivo. Storie che non si discostano da ciò che si compie tutti i giorni all’interno di un laboratorio farmaceutico, per esempio. Storie di vite comuni, ricche di emozioni, passioni, speranze. Storie solo all’apparenza impossibili. Come quella che racconta «Reimagine», il cortometraggio nato dalla collaborazione tra l’azienda farmaceutica Novartis e la società di produzione One More Time, sceneggiato da Giulio Mastromauro, affidato alla regia di Gianluca Mangiasciutti e interpretato da un cast di alto livello, tra cui Federico Ielapi, Rocío Muñoz Morales e Brenno Placido.

