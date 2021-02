Reggio Calabria | caos al centro vaccino per over 80 | “Attese e disorganizzazione”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – Sono dovuti intervenire i carabinieri stamane al centro vaccino di Reggio Calabria per gli over 80, gestito dall’Asp, e ubicato nei locali messi a disposizione dal Consiglio regionale. La forte affluenza di persone, un’organizzazione approssimativa e l’enorme attesa per la somministrazione del vaccino hanno creato anche oggi enormi disagi agli anziani all’esterno della struttura. Per le numerose persone, giunte sin dalle prime ore del mattino, solo qualche sedia messa a disposizione dal Consiglio regionale e collocata all’esterno dell’edificio sotto un porticato. Per i più fortunati c’è stato il supporto fisico e morale di qualche familiare, per gli altri solo una lunga attesa.

