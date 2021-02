Reggiana-Salernitana (venerdì 26 febbraio, ore 19): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 25 febbraio 2021) Primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie B che vede la Reggiana di Alvini a caccia di punti salvezza nella sfida interna contro la Salernitana. Un risultato tanto sorprendente quanto roboante quello dei granata sul campo del Cittadella, uno 0 a 3 esterno che può veramente cambiare l’inerzia di questa stagione. Gli arrivi invernali di Laribi, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 25 febbraio 2021) Primo anticipo della venticinquesima giornata di Serie B che vede ladi Alvini a caccia di punti salvezza nella sfida interna contro la. Un risultato tanto sorprendente quanto roboante quello dei granata sul campo del Cittadella, uno 0 a 3 esterno che può veramente cambiare l’inerzia di questa stagione. Gli arrivi invernali di Laribi, InfoBetting: Scommesse Sportive e

