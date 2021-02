Reggia | il gelo dei sindacati | rottura con direttrice su contrattazione e banca ore

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Lamentano la “costante di disapplicazione sia di accordi sottoscritti in sede locale che di ordini di servizio diramati dalla stessa amministrazione, e una disorganizzazione amministrativa” i seidei lavoratori in servizio alladi Caserta che hanno deciso di interrompere le relazioni con laTiziana Maffei; una decisione presa al termine di un’infuocata e partecipata assemblea dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tenutasi martedì 23 febbraio. In particolare le sei sigle – Cgil, Cisl, Uil, Flp, Unsa e Usb – contestano violazioni nelladecentrata, ovvero di non aver ancora ricevuto il verbale delladel 13 gennaio 2021 “in totale dispregio delle relazioni sindacali e dei suoi rappresentanti”. I ...

