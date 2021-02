Recupero Juventus-Napoli: tutto dipenderà dal risultato di Europa League (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoIl Recupero del match Juventus-Napoli che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 4 ottobre e che è stato al centro di mille polemiche, passa per il destino in Europa League degli azzurri. Una eventuale eliminazione del Napoli, che oggi scenderà in campo contro gli spagnoli del Granada per la gara di ritorno dei Sedicesimi di Finale di Europa League, potrebbe fornire una data esatta, finalmente, per recuperare la gara contro i bianconeri. In casi di eliminazione infatti il 17 marzo sembrerebbe il giorno più accreditato. La Juventus infatti la settimana prima giocherà contro il Porto per la gara di ritorno della Champions League mentre gli azzurri saranno liberi da qualsiasi impegno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoIldel matchche avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 4 ottobre e che è stato al centro di mille polemiche, passa per il destino indegli azzurri. Una eventuale eliminazione del, che oggi scenderà in campo contro gli spagnoli del Granada per la gara di ritorno dei Sedicesimi di Finale di, potrebbe fornire una data esatta, finalmente, per recuperare la gara contro i bianconeri. In casi di eliminazione infatti il 17 marzo sembrerebbe il giorno più accreditato. Lainfatti la settimana prima giocherà contro il Porto per la gara di ritorno della Championsmentre gli azzurri saranno liberi da qualsiasi impegno ...

