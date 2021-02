Ranking Uefa aggiornato al 25 febbraio 2021 dopo Napoli-Granada, Roma-Braga e Milan-Stella Rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Ranking Uefa per nazioni aggiornato a giovedì 25 febbraio 2021, dopo il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Due vittorie e un pareggio per l’Italia, che però perde il Napoli e resta quindi con cinque squadre in corsa nelle competizioni europee aspettando il ritorno degli ottavi di Champions. Continua l’attacco dell’Inghilterra, sempre più vicina al primo posto della Spagna mentre l’Italia controlla sulla Germania. Decisamente più staccate Francia e Portogallo, mentre a chiudere la top-10 ci sono Russia, Olanda, Belgio e Austria. Il Ranking aggiornato al 25 febbraio Spagna 93.855 punti Inghilterra 93.140 Italia 73.438 Germania 72.570 Francia 55.248 Portogallo 47.949 Russia ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilper nazionia giovedì 25il ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/. Due vittorie e un pareggio per l’Italia, che però perde ile resta quindi con cinque squadre in corsa nelle competizioni europee aspettando il ritorno degli ottavi di Champions. Continua l’attacco dell’Inghilterra, sempre più vicina al primo posto della Spagna mentre l’Italia controlla sulla Germania. Decisamente più staccate Francia e Portogallo, mentre a chiudere la top-10 ci sono Russia, Olanda, Belgio e Austria. Ilal 25Spagna 93.855 punti Inghilterra 93.140 Italia 73.438 Germania 72.570 Francia 55.248 Portogallo 47.949 Russia ...

La rivoluzione delle qualifiche per la Champions League 2024 In questo articolo si analizzerà nel dettaglio in cosa consiste la nuova strategia che la UEFA ... oltre quella della Champions dell'anno prima, e nelle altre le squadre divise in base a un ranking con ...

