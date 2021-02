Radio Kiss Kiss | “De Laurentiis pensa al ridimensionamento perché preoccupato dal covid”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Valter De Maggio, ha svelato oggi ai microfoni diNapoli, una grande preoccupazione del presidente del Napoli Aurelio De“Aurelio Deha un pensiero fisso,a ridimensionare il Napoli a partire dal prossimo annoè impaurito dal fatto che il Coronavirus non vada più via. Il patron azzurro del Napoli teme che questa epidemia possa prolungarsi ancora per molto ed avere ripercussioni serie sulle sue finanze”. Al direttore dellaufficiale del Napoli, ha risposto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Ospedale Galeazzi di Milan, che ha replicato: “Credo sia una preoccupazione logica quella del patron azzurro.Solo la vaccinazione renderà la convivenza più tranquilla. ...

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni diNapoli, a poche ore dal match contro il Granada. 'L'atteggiamento sarà importante ma bisogna vedere anche cosa faranno gli spagnoli. Sono un avversario abbordabile e commettono molti ...L'esterno offensivo del Benevento , Roberto Insigne , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni disulla prossima gara, che vedrà i campani sfidare il Napoli in cui gioca il fratello: 'Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è carico, com'è carico tutto il ...Paolo Del Genio, giornalista ed esperto di tattica, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: 'Gira una storia sul Napoli che mi devono spiegare meglio, il ...Valter De Maggio: "Il presidente è impaurito dal fatto che il Coronavirus non vada più via, teme che questa epidemia possa prolungarsi ancora per molto ed avere ripercussioni serie sulle sue finanze".