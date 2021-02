Questura di Trieste contro associazione che cura migranti, Palazzotto: “Reato di solidarietà” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir da anni, in piazza a Trieste e alla luce del sole, curano i piedi di chi ha varcato il confine nella neve della rotta balcanica, danno da mangiare e da bere a chi fugge. Da martedì sono considerati dalla Questura di Trieste ‘un’associazione criminale’, con tanto di irruzione in casa da parte delle forze dell’ordine alle cinque di mattina. Il reato contestato è quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma si farebbe prima a chiamarlo ‘reato di solidarietà’“. Lo scrive su Facebook il deputato di LeU, Erasmo Palazzotto a proposito del caso degli attivisti di Linea d’Ombra. Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir da anni, in piazza a Trieste e alla luce del sole, curano i piedi di chi ha varcato il confine nella neve della rotta balcanica, danno da mangiare e da bere a chi fugge. Da martedì sono considerati dalla Questura di Trieste ‘un’associazione criminale’, con tanto di irruzione in casa da parte delle forze dell’ordine alle cinque di mattina. Il reato contestato è quello di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma si farebbe prima a chiamarlo ‘reato di solidarietà’“. Lo scrive su Facebook il deputato di LeU, Erasmo Palazzotto a proposito del caso degli attivisti di Linea d’Ombra.

