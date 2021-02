Quasi 20mila nuovi casi e 308 morti, il tasso di positività sale al 5,6% (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - In netta crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono Quasi 20mila, per l'esattezza 19.886, mai così tanti dal 9 gennaio (ieri erano 16.424). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In lieve aumento i tamponi, 353.704 (13mila più di ieri), dato che non basta però a compensare l'incremento di casi, tanto che il tasso di positività sale dal 4,8 al 5,6%. I decessi sono 308 (ieri 318), per un totale di 96.974 vittime da inizio epidemia. Ricoveri in aumento Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (come ieri), con 178 ingressi del giorno, e salgono a 2.168, mentre i ricoveri ordinari crescono di 40 unità (ieri -78), 18.257 in tutto. La Regione con più casi è sempre la Lombardia, ormai in ... Leggi su agi (Di giovedì 25 febbraio 2021) AGI - In netta crescita la curva epidemica in Italia: isono, per l'esattezza 19.886, mai così tanti dal 9 gennaio (ieri erano 16.424). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In lieve aumento i tamponi, 353.704 (13mila più di ieri), dato che non basta però a compensare l'incremento di, tanto che ildi positività sale dal 4,8 al 5,6%. I decessi sono 308 (ieri 318), per un totale di 96.974 vittime da inizio epidemia. Ricoveri in aumento Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (come ieri), con 178 ingressi del giorno, e salgono a 2.168, mentre i ricoveri ordinari crescono di 40 unità (ieri -78), 18.257 in tutto. La Regione con piùè sempre la Lombardia, ormai in ...

