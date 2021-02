“Qua scoppia un casino” Barbara D’Urso e la chiusura del Live Perché si parla di Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Incredibile ma vero ciò che si starebbe consumando a Mediaset. Protagoniste dell’episodio in questione le due conduttrici più famose dell’emittente. Stiamo infattindo die diDee si sarebbe verificato qualcosa destinato a far rumore anche nelle prossime settimane. In attesa di comunicazioni ufficiali, che comunque difficilmente arriveranno a stretto giro di posta, sono uscite fuori indiscrezioni che stanno facendo impallidire i telespettatori. A lanciare la bomba è stato il sito ‘Dagospia’, che mai come in questa occasione è entrato nei dettagli del rapporto tra le due presentatrici. C’è infatti un aspetto legato alle trasmissioni diche fa riferimento ai suoi programmi più famosi. Se ne sono accorti tutti da un pezzo, ...