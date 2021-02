Pur di non lavorare si lega da solo e inscena il suo rapimento: arrestato il furbetto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pur di saltare qualche giorno di lavoro, il 19enne Brandon Soules si è praticamente rapito da solo ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte Una vicenda tanto ilare quanto assurda quella che arriva dall’Arizona, dove il 19enne Brandon Soules, originario della città di Coolidge, pur non di non andare a lavorare è arrivato a “rapirsi da solo”. L’assurdo quanto creativo movente del finto rapimento Soules, che lavora in un’officina della zona, stava cercando un modo per cercare di saltare più giorni possibile al lavoro. Ed è lì, allora, che il giovane meccanico ha avuto la bizzarra intuizione: quella di inscenare il proprio rapimento. L’uomo si è fatto trovare imbavagliato e con le mani legate dietro la schiena sul bordo di una strada dell’Arizona. Se già ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pur di saltare qualche giorno di lavoro, il 19enne Brandon Soules si è praticamente rapito dama le bugie, si sa, hanno le gambe corte Una vicenda tanto ilare quanto assurda quella che arriva dall’Arizona, dove il 19enne Brandon Soules, originario della città di Coolidge, pur non di non andare aè arrivato a “rapirsi da”. L’assurdo quanto creativo movente del fintoSoules, che lavora in un’officina della zona, stava cercando un modo per cercare di saltare più giorni possibile al lavoro. Ed è lì, allora, che il giovane meccanico ha avuto la bizzarra intuizione: quella dire il proprio. L’uomo si è fatto trovare imbavagliato e con le manite dietro la schiena sul bordo di una strada dell’Arizona. Se già ...

borghi_claudio : Trovo MOLTO positivo che si ricominci a parlare di moneta in televisione (come accaduto stamani a @Ariachetira) se… - realvarriale : In una sera di @EuropaLeague positiva x le italiane con la vittoria di @OfficialASRoma e il pari di @acmilan gara d… - borghi_claudio : @ilmandaloriano @itsoranews @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai No, non mi sembra troppo e Salvini lo chiede… - goffredov : @Stefanialove_of Le inventiamo tutte pur di non fare quello che in natura, risulta sindacale. - IlLamento : Sono piena p i e n a, ma smettere di leggere questo # è come cercare di non mangiare gli m&m's pur avendoli nella… -