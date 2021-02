Probabili formazioni Napoli-Benevento | ventiquattresima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di domenica 28 febbraio nella cornice dello stadio Maradona e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti per obiettivi diversi: la corsa Champions per i partenopei, quella salvezza per i sanniti, reduci dallo 0-0 contro la Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Spazio al 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne, potrebbe recuperare Mertens. Out Ospina, Manolas, Lozano, Osimhen e Petagna mentre sono in dubbio Demme e Hysaj.– Squalificato Glik dopo il rosso contro i giallorossi, ...