Prefettura di Napoli, 84 milioni per rifare parte della copertura. I lavori dureranno sei mesi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Partiranno a breve lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio della Prefettura di Napoli. Lo rende noto la Città Metropolitana I lavori interesseranno parte della copertura del palazzo e dovrebbero terminare in sei mesi. L’ importo dei lavori è di circa 84 milioni. Il Palazzo della Prefettura – già Palazzo della Foresteria di Palazzo Reale – è un palazzo monumentale di Napoli e fu costruito sul terreno ricavato dal preesistente convento di Santo Spirito, sorto nel 1326. Il Re Ferdinando I di Borbone nel 1815 decise di erigere un fabbricato per ospitare i forestieri che venivano in visita a Corte. La Foresteria fu realizzata nel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Partiranno a brevedi manutenzione straordinaria dell’edificiodi. Lo rende noto la Città Metropolitana Iinteresserannodel palazzo e dovrebbero terminare in sei. L’ importo deiè di circa 84. Il Palazzo– già PalazzoForesteria di Palazzo Reale – è un palazzo monumentale die fu costruito sul terreno ricavato dal preesistente convento di Santo Spirito, sorto nel 1326. Il Re Ferdinando I di Borbone nel 1815 decise di erigere un fabbricato per ospitare i forestieri che venivano in visita a Corte. La Foresteria fu realizzata nel ...

