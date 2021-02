Pre Reggiana-Salernitana | le dichiarazioni di Castori

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel pre, anticipo della venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021, in programma venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 19, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio. Pre: cosa ha detto? Dopo la vittoria ottenuta ad Ascoli lanon vuole fermarsi come ha dichiarato il suo allenatore: “La cosa più importante è mandare in campo la formazione migliore senza pensare allo scontro con la Spal e ai ca8in diffida. Ritengo che la partita con lanasconda molte insidie e dovremo stare molto attenti. Non ci sono ragionamenti da fare, ho un gruppo ampio a disposizione e cercherò di fare rotazione dalla sfida successiva. Il riscontro ...

...partita. Castori non pensa al turnover e non fa calcoli di alcun tipo. Coulibaly, Tutino e Djuric sono a rischio squalifica ma il mister sceglie la formazione migliore per battere laa ...... illustratrice di origineche ha saputo conquistare in pochi anni il mondo dell'editoria, ...sarà accompagnata da un catalogo pubblicato per l'occasione (e già disponibile in- ordine) da ...StampaFabrizio Castori ritrova Tomasz Kupisz, Luka Bogdan e Reda Boultam nell’elenco dei disponibili ma deve rinunciare a Valerio Mantovani. I motivi del forfait del difensore risiedono in un problema ...La Salernitana affronterà la Reggiana domani sera. In vista del match Castori ha ribadito la volontà di fare il massimo. Le parole del mister ...