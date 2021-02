Possibile ingresso dello Stato cinese nel gruppo Suning, proprietario dell’Inter. Fiato sospeso per la squadra di Antonio Conte (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lo Stato cinese sarebbe in procinto di acquisire una quota del 25% del gruppo Suning, conglomerato con innumerevoli attività, proprietaria dal 2016 della squadra dell’Inter (pagata 270 milioni di euro). Una mossa che comporterebbe anche un cambio del controllo della società al momento in mano per il 50% alla famiglia Zhang, una delle più ricche della Cina. Il titolo della società, quotata a Shenzen, è Stato sospeso in attesa di comunicazioni. Il gruppo attraversa un periodo di turbolenze finanziarie con una serie di obbligazioni a breve in scadenza. Il prossimo settembre la società dovrà ripagare un bond da 600 milioni di dollari e nei mesi scorsi erano emerse situazioni di carenza di liquidità con la ricerca sul mercato di 200 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Losarebbe in procinto di acquisire una quota del 25% del, conglomerato con innumerevoli attività, proprietaria dal 2016 della(pagata 270 milioni di euro). Una mossa che comporterebbe anche un cambio del controllo della società al momento in mano per il 50% alla famiglia Zhang, una delle più ricche della Cina. Il titolo della società, quotata a Shenzen, èin attesa di comunicazioni. Ilattraversa un periodo di turbolenze finanziarie con una serie di obbligazioni a breve in scadenza. Il prossimo settembre la società dovrà ripagare un bond da 600 milioni di dollari e nei mesi scorsi erano emerse situazioni di carenza di liquidità con la ricerca sul mercato di 200 ...

