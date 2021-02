Pokémon e Post Malone di nuovo insieme per condividere la cover della canzone 'Only Wanna Be With You' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il famosissimo rapper Post Malone ha pubblicato una cover della classica canzone di Hootie e Blowfish del 1995 "Only Wanna Be With You" per la celebrazione del 25° anniversario dei Pokémon. La sua interpretazione dell'iconica canzone è molto buona. È una cover abbastanza semplice della canzone di Darius Rucker, presentata in uno stile simile all'originale. È una grande settimana per Post Malone e naturalmente per i Pokémon, poiché il rapper sarà nientemeno che il protagonista di un concerto virtuale dedicato ai Pokémon il 27 febbraio, diventando l'ultimo cantante famoso a farlo. Inoltre, domani ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il famosissimo rapperha pubblicato unaclassicadi Hootie e Blowfish del 1995 "BeYou" per la celebrazione del 25° anniversario dei. La sua interpretazione dell'iconicaè molto buona. È unaabbastanza semplicedi Darius Rucker, presentata in uno stile simile all'originale. È una grande settimana pere naturalmente per i, poiché il rapper sarà nientemeno che il protagonista di un concerto virtuale dedicato aiil 27 febbraio, diventando l'ultimo cantante famoso a farlo. Inoltre, domani ...

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Post Pokémon Presents annunciato ufficialmente! Ecco data e orario stata una settimana di attesa, ma finalmente ci siamo. Con un nuovo post pubblicato sui canali ufficiali Twitter, The Pokémon Company ha annunciato quando potremo aspettarci di ricevere nuove informazioni su tutti i prossimi progetti del brand. Ovviamente, l'interesse ...

L'account Twitter dei Pokémon fa teaser sul remake di Diamante e Perla Visto che il Pokémon Day è oramai alle porte (27 febbraio), l'account Twitter ufficiale di Pokémon ha pubblicato un teaser, che ha accresciuto a dismisura le speculazioni. Il post che è stato ...

