Pizza fatta in casa, l’Avpn di Napoli lancia la gara mondiale: è gratuita e aperta a tutti (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ stato e continua a essere il prodotto icona di questo periodo così complesso. Difficile trovare qualcuno che in questi ultimi 12 mesi non si sia cimentato con una Pizza fatta in casa, con gli strumenti a disposizione e la voglia di stupire parenti e amici. Non a caso Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana) nel 2020 ha lanciato il “Vera Pizza Contest”, in estrema sintesi una sfida a “produrre” la migliore Pizza possibile nell’ambito delle mura domestiche. Un’iniziativa salutata da uno straordinario successo, come testimoniano i numeri della prima edizione: 800 le pizze in gara, provenienti da 38 Paesi e con un seguito social degno di un top influencer. “E così abbiamo deciso di concedere il bis – spiega Antonio Pace, presidente dell’associazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ stato e continua a essere il prodotto icona di questo periodo così complesso. Difficile trovare qualcuno che in questi ultimi 12 mesi non si sia cimentato con unain, con gli strumenti a disposizione e la voglia di stupire parenti e amici. Non a caso Avpn (Associazione VeraceNapoletana) nel 2020 hato il “VeraContest”, in estrema sintesi una sfida a “produrre” la migliorepossibile nell’ambito delle mura domestiche. Un’iniziativa salutata da uno straordinario successo, come testimoniano i numeri della prima edizione: 800 le pizze in, provenienti da 38 Paesi e con un seguito social degno di un top influencer. “E così abbiamo deciso di concedere il bis – spiega Antonio Pace, presidente dell’associazione ...

