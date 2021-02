Pistoia e Siena diventano “zona rossa” fino al 7 marzo Scuole superiori chiuse nelle Marche | in provincia di Ancona anche le medie

TgrRaiToscana : La Toscana resta, al momento in zona arancione, ma le province di Pistoia e Siena diventano rosse, da questo sabato… - pimpi59 : RT @GiovaQuez: Anche Siena e provincia diventano zona rossa da sabato 27 febbraio fino al 7 marzo. La misura, analoga a quella adottata per… - capricorn1810 : @paoloangeloRF @EugenioGiani @TgLa7 Provincia di Siena, provincia di Pistoia e comune di Cecina ?? - Nuvolina22 : RT @TgrRaiToscana: La Toscana resta, al momento in zona arancione, ma le province di Pistoia e Siena diventano rosse, da questo sabato fino… - Franciscktrue : RT @FranciNiccheri: Continuate a gironzolare come nulla fosse, mi raccomando, Siena, Cecina e Pistoia sono diventate zone rosse. Maremma im… -

Ultime Notizie dalla rete : Pistoia Siena

Coronavirus Toscana, impennata dei casi: verso la zona rossa l'area di25 Febbraio 2021... 13.732 a(174 in più), - 9.566 a Massa (68 in più), 15.629 a Lucca (145 in più), 19.900 a Pisa (134 in più), 11.814 a Livorno (91 in più), - 13.793 ad Arezzo (129 in più), 7.867 a(122 ...Il provvedimento andrà avanti una settimana. In quarantena anche Pistoia, mentre a Cecina (Livorno) è già scattato il provvedimento ...Due province toscane finiscono in zona rossa. Ad annunciarlo è stato, nel corso di una diretta sui social, il presidente della Regione Eugenio Giani. Giani è partito dal picco di casi di oggi. "Quando ...