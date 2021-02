“Picchiata e stuprata dal padre a 15 anni perché lesbica” | chiesta la condanna dei genitori

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 25 febbraio 2021) . La Procura di Termini ha invocato 8di carcere per il papà e 2per la madre della ragazza. Il processo per maltrattamenti, stalking e abusi si sta svolgendo con l’abbreviato. La vittima sarebbe stata “punita” nel 2011 quando i suoi parenti avrebbero scoperto il suo orientamento sessuale. Sarebbe stata una punizione esemplare contro la figlia omosessuale: prima, poi chiusa in una stanza e infineda suo. Una vicenda terribile, che sarebbe avvenuta nel 2011 quando la vittima era appena quindicenne, e per la quale adesso la Procura di Termini Imerese ha chiesto ladeidella ragazza. Il pubblico ministero ha invocato una pena di ottoper ile di dueper ...