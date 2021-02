Pessina, parla l’ex tecnico: dal ritorno al Milan agli Europei | ANews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabio Gallo, allenatore del Potenza, ha conosciuto Pessina giovanissimo, lo ha avuto a Como e La Spezia, ora se lo gode fiero del suo percorso Lo chiama “bambino” oppure “figlio” nel senso romantico del termine, avendolo visto crescere, come calciatore, assecondando sogni divenuti doveri. Perché Matteo Pessina ce l’ha fatta, pur non potendolo ancora urlare. Questo articolo Pessina, parla l’ex tecnico: dal ritorno al Milan agli Europei ANews è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieANews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fabio Gallo, allenatore del Potenza, ha conosciutogiovanissimo, lo ha avuto a Como e La Spezia, ora se lo gode fiero del suo percorso Lo chiama “bambino” oppure “figlio” nel senso romantico del termine, avendolo visto crescere, come calciatore, assecondando sogni divenuti doveri. Perché Matteoce l’ha fatta, pur non potendolo ancora urlare. Questo articolo: dalalè comparso nella sua versione originale, prima sul sito Serie.com Tutte le Notizie della Serie A.

NapoliVertical : @_CalcioItaliano parla di contrasti ma voleva rigore per mario ruiche sfiora pessina. Gli allenatori non si dovrebb… - sportli26181512 : Atalanta, parla Pessina: 'Che sogno vedere Kroos! Lui e Modric di un altro livello': Matteo Pessina, trequartista d… - EuropaCalcio : #Atalanta parla #Pessina: '#Milan? Non è andata al meglio, giusto andare via' - #EuropaCalcio - CalciohellasIt : #Pessina parla di #Gasperini e #Juric - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Atalanta, parla #Pessina: 'Mi ispiro a Toni #Kroos' -