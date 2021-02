Perché Gattuso ha ragione: in Europa l’Italia merita più rispetto (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Chi ci rappresenta deve farsi rispettare di più. In questi tre giorni ne ho viste di cotte e di crude. Se una squadra italiana si permettesse di fare quello che ha fatto oggi il Granada, usciremmo su tutte le pagine dei giornali. Nel primo tempo si è giocato 17’ di tempo effettivo, nel secondo tempo non vi dico. Bisogna avere un po’ di rispetto”. Parola di Gennaro Gattuso dopo l’eliminazione contro il Granada di un Napoli in difficoltà sia per demeriti propri che per via della sfortuna. Ma è anche un discorso che affonda le sue radici in una cornice ben più ampia che comprende le due settimane di calcio europeo nella fase a eliminazione diretta. I torti arbitrali subiti dalle squadre italiane non sono certo passati inosservati: il rigore su Ronaldo all’ultimo minuto negato in Porto-Juventus, quello su Milinkovic-Savic che non è stato accordato alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Chi ci rappresenta deve farsi rispettare di più. In questi tre giorni ne ho viste di cotte e di crude. Se una squadra italiana si permettesse di fare quello che ha fatto oggi il Granada, usciremmo su tutte le pagine dei giornali. Nel primo tempo si è giocato 17’ di tempo effettivo, nel secondo tempo non vi dico. Bisogna avere un po’ di”. Parola di Gennarodopo l’eliminazione contro il Granada di un Napoli in difficoltà sia per demeriti propri che per via della sfortuna. Ma è anche un discorso che affonda le sue radici in una cornice ben più ampia che comprende le due settimane di calcio europeo nella fase a eliminazione diretta. I torti arbitrali subiti dalle squadre italiane non sono certo passati inosservati: il rigore su Ronaldo all’ultimo minuto negato in Porto-Juventus, quello su Milinkovic-Savic che non è stato accordato alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Gattuso Napoli, furia Gattuso: "Chi ci rappresenta deve farsi sentire" Volevo dire questo perché oggi è stato troppo evidente ". Napoli eliminato dall'Europa League: altro flop per Gattuso

Zielinski: 'Pagata la distrazione dell'andata, c'è amarezza. Ora testa solo al campionato' Non so perché a Granada non abbiamo giocato così. E' difficile da spiegare. Abbiamo preso due gol ... Anche per Gattuso, ovvio, e per noi giocatori. Siamo tutti insieme e daremo tutto fino a fine ...

