Pensioni ultime notizie: Opzione Donna anche nel 2022, ecco per chi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pensioni ultime notizie: la soluzione Opzione Donna è stata prorogata anche per quest’anno, ma come altre misure, come Ape Sociale e Quota 100, terminerà la sua esistenza il 31 dicembre 2021. Alla fine di quest’anno le strade saranno due: o un’ulteriore proroga, magari tramite una resa strutturale della misura, oppure la cancellazione definitiva. A ogni modo, anche nel caso in cui non dovesse arrivare la proroga, si potrebbe ancora sfruttare Opzione Donna. Ovviamente non tutte le lavoratrici potranno farlo: vediamo a chi spetta questa possibilità. Pensioni ultime notizie: Opzione Donna, requisiti di accesso Innanzitutto ricordiamo cos’è ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021): la soluzioneè stata prorogataper quest’anno, ma come altre misure, come Ape Sociale e Quota 100, terminerà la sua esistenza il 31 dicembre 2021. Alla fine di quest’anno le strade saranno due: o un’ulteriore proroga, magari tramite una resa strutturale della misura, oppure la cancellazione definitiva. A ogni modo,nel caso in cui non dovesse arrivare la proroga, si potrebbe ancora sfruttare. Ovviamente non tutte le lavoratrici potranno farlo: vediamo a chi spetta questa possibilità., requisiti di accesso Innanzitutto ricordiamo cos’è ...

