Pediatria, la Scuola di specializzazione del Dipartimento di Area Medica si presenta. La Direttrice, prof.ssa Paola Cogo, racconta questa importante realtà di formazione specialistica che in 5 anni di corso mira a formare le figure professionali che erogano cure pediatriche negli ambiti territoriale, ospedaliero e specialistico. Centro cardine della Scuola è la SOC Clinica Pediatrica del Presidio Ospedaliero "Santa Maria della Misericordia" di Udine cui si aggiungono le altre sedi che fanno parte delle Rete formativa. La Scuola dispone inoltre di un Centro di Simulazione e Alta Formazione – CSAF dotato anche di manichini dedicati alle urgenze pediatriche e neonatali. Nel video, anche l'esperienza di alcuni dei Medici in Formazione che, attraverso questo iter quinquennale, possono acquisire importanti competenze e raggiungere livelli di autonomia crescente svolgendo attività in reparto, day-hospital, pronto soccorso pediatrico e attività ...

