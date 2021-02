“Pearls” è il nuovo singolo di Manupuma!

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Da venerdì 26 febbraio sarà su tutte le piattaforme digitali “”, ildi Manupuma.è il primo brano in uscita dell’EP Perle da cui ha preso il titolo, nella versione italiana del termine.è una cover di Sade, un’artista che amo da sempre e incondizionatamente. Ho riascoltato questo pezzo dopo tantissimo tempo e in una situazione così unica e rara come quella del confinamento, la potenza e luce di questa preghiera di amore universale mi hanno folgorata. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Ho consumato questo pezzo di ascolti, fino a decidere di farne una versione mia. Ho cercato una chiave per poter entrare nel pezzo; mi ha guidato l’urgenza delle parole, l’urlo di dolore dolcissimo nella sua voce, i violini, i respiri. La ...

