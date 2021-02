Pd: Zingaretti, 'è tempo di una rigenerazione, ad assemblea aprire discussione su futuro' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il 13 e 14 marzo abbiamo deciso di convocare la riunione della nostra assemblea nazionale per aprire una discussione sul futuro dell'Italia, del ruolo del Pd dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta come Pd nei prossimi mesi e anni. E' tempo di una rigenerazione del Pd". Lo dice il segretario Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il 13 e 14 marzo abbiamo deciso di convocare la riunione della nostranazionale perunasuldell'Italia, del ruolo del Pd dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta come Pd nei prossimi mesi e anni. E'di unadel Pd". Lo dice il segretario Nicolaalla Direzione del Pd.

