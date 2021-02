Pd, Zingaretti: “Dobbiamo costruire alleanze intorno ai nostri contenuti e non ridurci a sola forza di testimonianza” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io voglio un Pd dai contenuti chiari e a vocazione maggioritaria, cioè che lavora nell’interesse del Paese, ma che non si deve ridurre a forza di testimonianza, ma che attorno alle proprie convinzioni costruisce alleanze e non si limita solo a testimoniare“. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, durante la Direzione nazionale del partito, citando l’esperienza appena concluso del governo Conte 2. “Il 13 e 14 marzo abbiamo deciso di convocare la riunione della nostra assemblea nazionale per aprire una discussione sul futuro dell’Italia, del ruolo del Pd dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta come Pd nei prossimi mesi e anni. È tempo di una rigenerazione del Pd” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Io voglio un Pd daichiari e a vocazione maggioritaria, cioè che lavora nell’interesse del Paese, ma che non si deve ridurre adi, ma che attorno alle proprie convinzioni costruiscee non si limita solo a testimoniare“. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola, durante la Direzione nazionale del partito, citando l’esperienza appena concluso del governo Conte 2. “Il 13 e 14 marzo abbiamo deciso di convocare la riunione della nostra assemblea nazionale per aprire una discussione sul futuro dell’Italia, del ruolo del Pd dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta come Pd nei prossimi mesi e anni. È tempo di una rigenerazione del Pd” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

