Pd: Orlando, 'Congresso? Renziani all'opera, vogliono solo logorare Zingaretti' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "È necessario tornare a quando si consumò il fallimento di un'esperienza politica arrivata al capolinea con le elezioni del 2018" perchè "in questi giorni stanno riemergendo le scorie di un processo di riflessione non portato davvero a compimento"; "stanno emergendo rigurgiti di posizioni che guardano a un Pd del passato, improntato verso un centrismo non più al passo coi tempi". Lo dice il vice segretario del Pd Andrea Orlando, a La Nazione. "Il Congresso è già iniziato, nella sostanza. Certo: è indubbio che il Pd debba iniziare una fase di cambiamento, interrotto dalla pandemia, con un confronto costruttivo. La cosa strana è che chi critica non si è mai esposto nelle sedi ufficiali. Non solo: non vuole neppure un Congresso", spiega Orlando sottolineando: "Diciamolo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "È necessario tornare a quando si consumò il fallimento di un'esperienza politica arrivata al capolinea con le elezioni del 2018" perchè "in questi giorni stanno riemergendo le scorie di un processo di riflessione non portato davvero a compimento"; "stanno emergendo rigurgiti di posizioni che guardano a un Pd del passato, improntato verso un centrismo non più al passo coi tempi". Lo dice il vice segretario del Pd Andrea, a La Nazione. "Ilè già iniziato, nella sostanza. Certo: è indubbio che il Pd debba iniziare una fase di cambiamento, interrotto dalla pandemia, con un confronto costruttivo. La cosa strana è che chi critica non si è mai esposto nelle sedi ufficiali. Non: non vuole neppure un", spiegasottolineando: "Diciamolo con ...

