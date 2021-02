Pd: Orlando, 'Congresso? Renziani all'opera, vogliono solo logorare Zingaretti' (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Pd: Orlando, 'Congresso? Renziani all'opera, vogliono solo logorare Zingaretti'... - BartLeo : RT @qn_lanazione: 'Il congresso è iniziato, renziani all’opera. Attaccano il segretario per logorarlo'. Intervista ad Andrea Orlando, neo m… - franco_sala : RT @qn_lanazione: 'Il congresso è iniziato, renziani all’opera. Attaccano il segretario per logorarlo'. Intervista ad Andrea Orlando, neo m… - agnese_pini : RT @qn_lanazione: 'Il congresso è iniziato, renziani all’opera. Attaccano il segretario per logorarlo'. Intervista ad Andrea Orlando, neo m… - qn_lanazione : 'Il congresso è iniziato, renziani all’opera. Attaccano il segretario per logorarlo'. Intervista ad Andrea Orlando,… -