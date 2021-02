**Pd: direzione su 'caso' donne, Zingaretti 'errore ma non siamo all'anno zero'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti non si sottrae, parla di "ferita", di "errore" e "battuta d'arresto", ribadisce che la scelta dei ministri è stata del premier Mario Draghi ma insieme rivendica quanto la sua segreteria ha fatto e sta facendo sull'equilibrio di genere: "Rifiuto l'accusa di aver guidato un gruppo dirigente insensibile e non attento al tema di genere. Non è questa la nostra o la mia storia, non è questa la nostra o la mia visione". E l'impegno per il futuro è anche la difesa del pilastro della parità di genere nel Recovery e la proposta al governo di una agenda in 10 punti sulle donne. Un lavoro che prosegue perché, dice Zingaretti alla direzione convocata su richiesta della conferenza delle donne dem. "Raccolgo le polemiche e anche la delusione come ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Nicolanon si sottrae, parla di "ferita", di "" e "battuta d'arresto", ribadisce che la scelta dei ministri è stata del premier Mario Draghi ma insieme rivendica quanto la sua segreteria ha fatto e sta facendo sull'equilibrio di genere: "Rifiuto l'accusa di aver guidato un gruppo dirigente insensibile e non attento al tema di genere. Non è questa la nostra o la mia storia, non è questa la nostra o la mia visione". E l'impegno per il futuro è anche la difesa del pilastro della parità di genere nel Recovery e la proposta al governo di una agenda in 10 punti sulle. Un lavoro che prosegue perché, diceallaconvocata su richiesta della conferenza delledem. "Raccolgo le polemiche e anche la delusione come ...

