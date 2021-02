Pd | D' Elia | ' poniamo tema vice segretario donna'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Noi avevamo unasegreteria duale prima, con Paola De Micheli. Ilche abbiamo posto è di una. Sarà l'Assembela a decidere, valuteremo, c'è una discussione". Lo ha detto Cecilia D'a Agorà, a proposito della discussione sulla parità di genere nel Pd. "Noi non volevamo un risarcimento, ilnon era questo. Da questo punto di vista sono soddisfatta, 5 donne su 6, tutte donne autorevoli e brave. Ho sentito giudizi sprezzanti che non condivido sulla squadra di governo", ha spiegato poi la portavoce della Conferenza delle donne democratiche parlando della nomina dei sottosegretari. "Non è su questo che si misura un cambio di passo nel Pd rispetto a una battuta di arresto che c'è stata nella compagine al ...