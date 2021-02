**Pd: Base riformista, 'da Orlando caricatura, parlare di 'ridotta renziana' inaccettabile'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Fastidio per le parole di Orlando di stamattina, una caricatura". Fonti di Base riformista contestano così l'intervista del ministro del Lavoro di oggi e puntualizzano: "Che chi ha contribuito a fondare il Pd venga rinchiuso nella definizione di una ridotta renziana non è accettabile". Le stesse fonti dell'area Guerini-Lotti sottolineano: "Una discussione di livello congressuale, per un partito aperto, inclusivo, sulle prospettiva di una grande forza riformista, andrà fatta sicuramente. Base riformista, nelle prossime ore, promuoverà un confronto interno". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Fastidio per le parole didi stamattina, una". Fonti dicontestano così l'intervista del ministro del Lavoro di oggi e puntualizzano: "Che chi ha contribuito a fondare il Pd venga rinchiuso nella definizione di unanon è accettabile". Le stesse fonti dell'area Guerini-Lotti sottolineano: "Una discussione di livello congressuale, per un partito aperto, inclusivo, sulle prospettiva di una grande forza, andrà fatta sicuramente., nelle prossime ore, promuoverà un confronto interno".

