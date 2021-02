**Pd: Base riformista, 'da Orlando caricatura, parlare di 'ridotta renziana' inaccettabile'** (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Pd: Base riformista, 'da Orlando caricatura, parlare di 'ridotta renziana' inaccettabile'**... - blondic69 : @pdnetwork @nzingaretti Se tutto va come i renziani sperano, il governo durerà fino a gennaio, cioè per altri undic… - PoliticaPerJedi : @VIGELLI Sono convinto che la resistenza al cambiamento nel PD non sia venuto dalla base, ma dai dirigenti. - Lacartastampata : RT @enmorlicchio: @ilmanifesto Per me basta solo che cambi il suo media social manager e dica chiaramente qual è la posizione del Pd su ius… - ritascavone : RT @enmorlicchio: @ilmanifesto Per me basta solo che cambi il suo media social manager e dica chiaramente qual è la posizione del Pd su ius… -