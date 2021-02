‘Patentino vaccinale’, per il costituzionalista “No, se non c’è il vaccino per tutti” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fino a prova contraria, grazie a Dio, in una condizione di democrazia, rispettando le regole è consentito assumersi le proprie responsabilità nel momento in cui ci si trova di fronte ad una scelta che ci tocca personalmente. In questo senso, il caso della vaccinazione è emblematico: se lo Stato (malgrado, come si va ripetendo, si rischia la vita), ha deciso di non introdurne l’obbligo, spetta quindi al singolo individuo se accettare o meno di farsi inoculare la dose. Detto questo, fino a prova contraria, al di la delle differenti posizioni, al momento ‘nessuno’ può interferire in tale decisione. Dunque, premesso questo, non si riesce allora a capire il perché, da più parti, si continua ad invocare l’istituzione di un apposito patentino che certifichi l’avvenuta vaccinazione: a che scopo? Forse a molti non è chiaro che, purtroppo, vi sono anche categorie di persone che pur volendolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Fino a prova contraria, grazie a Dio, in una condizione di democrazia, rispettando le regole è consentito assumersi le proprie responsabilità nel momento in cui ci si trova di fronte ad una scelta che ci tocca personalmente. In questo senso, il caso della vaccinazione è emblematico: se lo Stato (malgrado, come si va ripetendo, si rischia la vita), ha deciso di non introdurne l’obbligo, spetta quindi al singolo individuo se accettare o meno di farsi inoculare la dose. Detto questo, fino a prova contraria, al di la delle differenti posizioni, al momento ‘nessuno’ può interferire in tale decisione. Dunque, premesso questo, non si riesce allora a capire il perché, da più parti, si continua ad invocare l’istituzione di un apposito patentino che certifichi l’avvenuta vaccinazione: a che scopo? Forse a molti non è chiaro che, purtroppo, vi sono anche categorie di persone che pur volendolo ...

