Pasqua blindata, no allentamenti Cambio Regione vietato fino al 6/4 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo Draghi ha deciso di restare nel segno della continuità con il precedente esecutivo, confermando anche con il nuovo Dpcm Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo Draghi ha deciso di restare nel segno della continuità con il precedente esecutivo, confermando anche con il nuovo Dpcm Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua blindata Nuovo Dpcm, Pasqua blindata: divieti confermati fino al 6 aprile A un anno dall'inizio della pandemia, festeggeremo una seconda Pasqua blindata : niente viaggi né riunioni allargate di famiglia. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sarà infatti valido fino al 6 aprile e non si prevedono sconti sulle ...

Pericolo zona rossa, Fugatti: "Test antigenici influenzano i dati ma il livello dei contagi aumenta" Nel giorno dove il ministro Speranza annuncia che anche la Pasqua 2021 sarà blindata a causa del Covid - 19 il governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti invita a fare attenzione dopo la crescita dei contagi degli ultimi giorni. "In ...

Nuovo Dpcm, Pasqua blindata: divieti confermati fino al 6 aprile Vanity Fair Italia Nuovo Dpcm, Pasqua blindata: divieti confermati fino al 6 aprile A Pasqua tutti a casa: dal 6 marzo al 6 aprile sarà in vigore il nuovo Dpcm Covid. Il ministro Speranza: "L'epidemia ha ripreso vigore. Non ci sono le condizioni per allentare le misure» A un anno dal ...

Blindati anche a Pasqua, l’Italia resta a colori Speranza: "Impossibile allentare i divieti" Il ministro: in cinque regioni le terapie intensive sopra la soglia critica. Siamo all’ultimo miglio, non abbassiamo la guardia. Ma Salvini chiede un cambio di passo: "Riaprire i ristoranti di sera".

