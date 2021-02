Partite Iva, il 10 marzo a Roma sciopero nazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) – “L’Italia è il paese europeo con il più alto numero di Partite Iva, ben 4,6 milioni di lavoratori autonomi che lo Stato italiano ha da sempre vessato con tasse inique, utilizzandole come bancomat per sanare le falle delle spese folli dovute alla burocrazia. Una situazione aggravata dall’emergenza sanitaria, con milioni di lavoratori e imprese che stanno chiudendo perché indennizzi e ristori non sono arrivati o sono comunque insufficienti. Per questi motivi abbiamo deciso di indire il primo storico sciopero nazionale delle Partite iva che si terrà mercoledì 10 marzo alle ore 10 a Piazza del Popolo a Roma”. Ad annunciarlo è Giuseppe Palmisano, presidente dell’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) – “L’Italia è il paese europeo con il più alto numero diIva, ben 4,6 milioni di lavoratori autonomi che lo Stato italiano ha da sempre vessato con tasse inique, utilizzandole come bancomat per sanare le falle delle spese folli dovute alla burocrazia. Una situazione aggravata dall’emergenza sanitaria, con milioni di lavoratori e imprese che stanno chiudendo perché indennizzi e ristori non sono arrivati o sono comunque insufficienti. Per questi motivi abbiamo deciso di indire il primo storicodelleiva che si terrà mercoledì 10alle ore 10 a Piazza del Popolo a”. Ad annunciarlo è Giuseppe Palmisano, presidente dell’associazioneIva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi ...

luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - Palladinev : @SgrazX @GeneraleCujkov @OctavianZaki Sto parlando della differenza fra un rider - come tipo di lavoro - e, ad esem… - GiornaledPuglia : Covid: dalla Puglia a Roma, le partite Iva in piazza il 10 marzo per lo sciopero nazionale - SanSeveroNews : Dalla Puglia alla Capitale d'Italia. L'associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, nata nel 2019 da un gruppo di… - ant_s16 : @zorogat @Cri_Giordano Pero non è da trascurare la posizione delle partite iva che non mi sembrano molto allineate… -