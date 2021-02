PartecipAzione 2021, bando Unhcr-Intersos: finanziamenti fino a 8mila euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unhcr e Intersos lanciano il bando di PartecipAzione 2021 – Azioni per la protezione e PartecipAzione dei rifugiati, il programma di empowerment e capacity-building per associazioni di rifugiati in Italia, giunto alla sua quarta edizione. Il programma si rivolge alle associazioni di rifugiati e a quelle organizzazioni locali che, lavorando insieme a persone rifugiate, promuovono i diritti dei rifugiati, l’integrazione e la coesione sociale con la comunità di accoglienza. In tre anni PartecipAzione ha sostenuto lo sviluppo di una rete di 33 associazioni in 11 regioni, offrendo loro formazione, collaborazione nella realizzazione dei progetti, percorsi di consolidamento, di sostenibilità e di crescita. In questo tempo, diverse associazioni della rete sono state ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021)lanciano ildi– Azioni per la protezione edei rifugiati, il programma di empowerment e capacity-building per associazioni di rifugiati in Italia, giunto alla sua quarta edizione. Il programma si rivolge alle associazioni di rifugiati e a quelle organizzazioni locali che, lavorando insieme a persone rifugiate, promuovono i diritti dei rifugiati, l’integrazione e la coesione sociale con la comunità di accoglienza. In tre anniha sostenuto lo sviluppo di una rete di 33 associazioni in 11 regioni, offrendo loro formazione, collaborazione nella realizzazione dei progetti, percorsi di consolidamento, di sostenibilità e di crescita. In questo tempo, diverse associazioni della rete sono state ...

Ultime Notizie dalla rete : PartecipAzione 2021 Serie A: quanto guadagna chi vince lo scudetto e chi retrocede in Serie B? Nel secondo caso la cifra destinata alla vincitrice dello scudetto è di circa 10 milioni di euro, mentre la partecipazione alla competizione più prestigiosa d' Europa ai tempi del covid vale più o ...

La notte dei Golden Globe su Sky ... con numerosi contributi video e approfondimenti e con la partecipazione di Alessandra Venezia, ... https://www.cinematografo.it/wp - content/uploads/2021/02/EDIT_TRAILER_GOLDEN_GLOBE_2021_WEB_V2 - 1.mp4 ...

Al via la quarta edizione del Programma PartecipAzione Vita Elisa Isoardi sbarca sull'Isola dei Famosi: ecco il cast completo Ci sarà anche Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi al via il 15 marzo su Canale 5. La conduttrice ha raccontato al Corriere della Sera come si sta preparando alla partenza, specificando che, innanzitutt ...

Riders e Gig-economy, l'Europa lancia una consultazione e un confronto tra parti sociali A Bruxelles, la Commissione Europea ha annunciato l'avvio della prima fase di consultazione con le parti sociali al fine di tutelare i lavoratori sulle piattaforme digitali La Commissione europea riti ...

