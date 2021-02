Parla il padre di Lucia Borgonzoni: “Deve ricordare che la cultura è il contrario della xenofobia” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Lucia ha le carte per fare la Sottosegretaria. Al contrario di quella dichiarazione che ancora scalda le polemiche, ha letto molto. Pure nelle diverse visioni politiche, le faccio i miei complimenti nell’ottica di una Lega non più sovranista, razzista, anti europeista”. A Parlare a TPI è Giambattista Borgonzoni, padre sempre critico di Lucia Borgonzoni (addirittura nella campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna del 2019 aveva manifestato tra le fila delle Sardine contro la figlia), che è appena stata nominata sottosegretario alla cultura del governo Draghi in quota Carroccio. “Ieri sera – ha continuato Borgonzoni – ho espresso telefonicamente a Lucia i migliori auguri. Il nuovo volto ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) “ha le carte per fare la Sottosegretaria. Aldi quella dichiarazione che ancora scalda le polemiche, ha letto molto. Pure nelle diverse visioni politiche, le faccio i miei complimenti nell’ottica di una Lega non più sovranista, razzista, anti europeista”. Are a TPI è Giambattistasempre critico di(addirittura nella campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna del 2019 aveva manifestato tra le fila delle Sardine contro la figlia), che è appena stata nominata sottosegretario alladel governo Draghi in quota Carroccio. “Ieri sera – ha continuato– ho espresso telefonicamente ai migliori auguri. Il nuovo volto ...

