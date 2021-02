Parità di genere, Italia indietro e Covid peggiora la situazione (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo il Global Gender Gap Index sui temi dell'equità di genere il nostro Paese figura al 76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell'Europa Occidentale (peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro). La pandemia ha solo aggravato una situazione già di per sé non invidiabile: solo nel mese di dicembre 2020, in Italia si sono persi 101mila posti di lavoro e 99mila erano di donne. "L'impatto della crisi economica post Covid sulle lavoratrici Italiane è stato particolarmente pesante: quasi il 40% delle donne occupate in Italia è occupato in solo in tre macro settori, commercio, sanità e assistenza sociale, istruzione. Quelli più colpiti dalla pandemia e dalla crisi", spiega Azzurra Rinaldi, economista, Università Unitelma Sapienza, in occasione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Secondo il Global Gender Gap Index sui temi dell'equità diil nostro Paese figura al 76esimo posto tra i 153 censiti e al 17esimo sui 20 dell'Europa Occidentale (peggio di noi solo Grecia, Malta e Cipro). La pandemia ha solo aggravato unagià di per sé non invidiabile: solo nel mese di dicembre 2020, insi sono persi 101mila posti di lavoro e 99mila erano di donne. "L'impatto della crisi economica postsulle lavoratricine è stato particolarmente pesante: quasi il 40% delle donne occupate inè occupato in solo in tre macro settori, commercio, sanità e assistenza sociale, istruzione. Quelli più colpiti dalla pandemia e dalla crisi", spiega Azzurra Rinaldi, economista, Università Unitelma Sapienza, in occasione della ...

